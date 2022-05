L'ASSE veut se séparer de 14 joueurs !

Le match de la peur. Samedi soir à La Beaujoire, l'AS Saint-Etienne va jouer sa peau en Ligue 1 face au FC Nantes. Une victoire est impérative pour les Verts, qui n'ont plus leur destin entre leurs mains. Avant-dernier avec 31 points, le club stéphanois est virtuellement relégué, puisque le FC Metz (18e, 31 points) occupe la place de barragiste à l'heure actuelle. Il faudra donc s'imposer face aux Canaris, qui ne feront pas de cadeaux comme l'a précisé Antoine Kombouaré, et espérer un mauvais résultats des Grenats face au PSG. Le tout en ayant un oeil sur Bordeaux, 20e avec 28 points.

Si la mission est difficile, elle est loin d'être impossible pour l'ASSE. Mais il faudra montrer un bien meilleur visage que durant cette saison où presque tout a été catastrophique. Restant sur quatre défaites consécutives, les Verts jouent donc très gros samedi et espèrent disputer les barrages. En crise sportive, Saint-Etienne doit malgré tout penser à l'avenir et à sa reconstruction. Et que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, les dirigeants stéphanois veulent faire un grand ménage. Joris Gnagnon a d'ailleurs été le premier à en faire les frais.

10 joueurs en fin de contrat et des ventes espérées

Il y a quelques jours, le club a résilié le contrat du défenseur, hors de forme et qui n'a joué au final aucune rencontre avec les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard. En comptant les 4 éléments prêtés qui vont regagner leur club (Paul Bernardoni, Enzo Crivelli, Falaye Sacko et Sada Thioub), l'ASSE veut se débarrasser de 14 des 29 joueurs de l'effectif pros selon L'Equipe. En fin de contrat, Eliaquim Mangala, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Timothée Kolodziejzak et Romain Hamouma ne seront pas retenus. Idem pour Bilal Benkhedim, Assane Dioussé, Bakary Sako et Miguel Trauco. Arnaud Nordin, lui, s'est déjà mis d'accord avec Montpellier.

En plus de cela, les Verts ont ouvert la porte à un départ de Denis Bouanga, sous contrat jusqu'en 2023 et courtisé par le Celta Vigo. Pour remplir ses caisses, surtout en cas de descente, le club pourrait être contraint de lâcher Harold Moukoudi, Saidou Sow et Lucas Gourna-Douath, dont la valeur est estimée à 10 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en 2025, Yvann Maçon intéresse Porto, qui pourrait mettre 3 à 5 millions d’euros sur la table. Enfin, les cas d'Adil Aouchiche et Zaydou Youssouf ne sont pas tranchés tout comme celui de Mahdi Camara, qui pourrait filer. Que ce soit sur le terrain sportif ou celui du mercato, l'ASSE sera sous pression les prochaines semaines.

