Brest : Grégory Lorenzi s’insurge contre la hausse des prix sur le mercato

Surprenant troisième de Ligue 1 l’an passé, le Stade Brestois s’est offert le droit de disputer la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Mais afin de pouvoir tenir le rythme aussi bien sur la scène nationale que continentale, le club finistérien est dans l’obligation se renforcer sur ce mercato estival. Problème, les joueurs ciblés par la formation bretonne sont trop exigeants ou les clubs se montrent trop gourmands lors des négociations. Une réalité du marché qui a le don de faire bondir de sa chaise Grégory Lorenzi.

«On a affaire à des gens qui nous demandent 30 ou 40% plus cher. Les joueurs, c’est pareil, parce qu’on joue la Ligue des Champions. Ça leur paraît normal et ils n’y vont pas par quatre chemins… On savait que ça allait être le cas mais nous, on n’est pas des vaches à lait», a regretté le dirigeant du SB29 auprès du Télégramme. Il faut dire que l’incertitude demeurant autour droits TV pour la saison à venir n’arrange pas les affaires de la cellule de recrutement du Stade Brestois…