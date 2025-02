Liverpool : Virgil van Dijk botte en touche sur son avenir

Liverpool pourrait connaître un été mouvementé. En juin prochain, trois cadres des Reds seront en fin de contrat, Trent-Alexander Arnold, Mohamed Salah et Virgil van Dijk, capitaine de l’écurie anglaise. Alors que rien n’est encore réglé pour aucun des joueurs, le dernier cité a évoqué son avenir à l’issue de la victoire 4-0 contre Tottenham en League Cup.

La suite après cette publicité

Interrogé par Sky Sports, le défenseur central n’a livré aucun élément de réponse sur son avenir. Le flou demeure : « La seule chose sur laquelle je me concentre, c’est le prochain match. Ce que l’avenir me réserve, pour l’instant, je n’en ai aucune idée. Donc quiconque prétend savoir est complètement dans l’erreur. Mais nous verrons ce qui se passera. Il faut rester calme, travailler dur, essayer de montrer notre qualité, défendre avec tout ce que nous avons en tant qu’équipe et rester concentrés sur nous-mêmes. Je pense que c’est l’essentiel. Ne pas se préoccuper des autres. C’est, selon moi, la seule clé du succès cette saison. » Les supporters de l’actuel leader de Premier League retiennent leur souffle.