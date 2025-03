PSG : Daniel Riolo se rétracte pour Luis Enrique

Paris est parvenu à créer l’exploit. Battus 0-1 par Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, les Franciliens sont allés s’imposer sur le même score à Anfield ce mardi, battant ensuite les Reds dans l’exercice des tirs au but. Ce qui a surtout marqué les observateurs durant ces deux rencontres, c’est le visage rayonnant affiché par les joueurs de Luis Enrique. L’ancien tacticien du FC Barcelone était régulièrement critiqué ces derniers mois, notamment par Daniel Riolo. Et celui-ci semble avoir changé d’avis à son sujet.

La suite après cette publicité

À l’issue de la qualification parisienne, l’éditorialiste s’est exprimé dans l’After Foot. Et alors qu’il avait associé l’Espagnol au slogan « Gifi, des idées de génie », en référence aux choix tactiques du coach Rouge et Bleu, Riolo est revenu sur ses propos : « Gifi, il ne le fait plus. Il n’y a plus ces trucs. Maintenant, tout est clair, il met même du temps à faire des changements, il a son équipe. Truc de fou, il a démarré ce soir comme il a démarré la semaine dernière, ça n’existait pas. Kang-In Lee, il est devenu quoi ? À chaque fois, on se disait : 'Oh mince, Kang-In Lee joue’ et on s’interrogeait sur la compo. Pendant un an et demi, c’était un jeu de trouver la compo. » Une stabilité qui semble faire du bien au club de la capitale, qui écrase absolument tout sur son passage depuis quelques semaines.