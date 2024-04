Real Madrid : Arda Güler a déjà recalé un club

Arda Güler est au placard à Madrid. Le jeune prodige turc n’a plus joué depuis un mois et n’est clairement pas dans les plans d’Ancelotti. Selon plusieurs médias, il voudrait déjà quitter la capitale espagnole, et le Real Madrid estime aussi qu’un départ temporaire est la meilleure option pour les deux parties. Comme l’explique Relevo, il y a déjà un club intéressé.

C’est Séville. Le club andalou, qui voulait le recruter l’été dernier, a déjà sondé l’entourage du joueur. Seulement, le clan Güler a dit non. Le joueur souhaite évoluer dans une équipe qui joue la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui ne sera pas le cas du Séville FC. Et ce qui limite forcément la liste de clubs où il pourrait rebondir…