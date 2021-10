Real Madrid - Osasuna : les compositions sont tombées

La 11e journée de Liga se poursuit ce soir avec notamment un duel entre le Real Madrid et Osasuna. A domicile, les Merengues optent pour un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages. Devant lui, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba et Ferland Mendy prennent place. Positionné en sentinelle, Casemiro est épaulé par Eduardo Camavinga et Toni Kroos. Enfin, Marco Asensio et Vinicius Jr accompagnent Karim Benzema en attaque.

De son côté, Osasuna opte pour un 3-5-2 avec David García, Unai Garcia et Juan Cruz en défense. Nacho Vidal et Manu Sánchez assurent les rôles de pistons tandis que Jon Moncayola, Lucas Torro et Javi Martinez composent l'entrejeu. Enfin, Kike García est associé à Chimy Avila en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Camavinga, Casemiro, Kroos – Asensio, Benzema, Vinicius Jr

Osasuna : Herrera – Vidal, D. Garcia, U. Garcia, Cruz, Sanchez – Moncayola, Torro, Martinez – Kike, Avila