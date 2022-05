Le PSG va rentrer dans une nouvelle ère, le Barça lance sa grande reconstruction

La suite après cette publicité

L'heure du changement a sonné au Barça

Ce dimanche soir le FC Barcelone s'est incliné 2-0 sur sa pelouse face à Villarreal. «Adieu cauchemar» titre Sport ce matin. Car même si les joueurs de Xavi terminent dauphin du Real, la saison reste décevante pour les journalistes espagnols. Pour Mundo Deportivo, hier soir marquait des «adieux amers» pour plusieurs joueurs, à commencer par Adama Traoré. Xavi ne souhaiterait pas lever l’option d’achat de l’ailier. Le coach espagnol aurait aussi annoncé à Óscar Mingueza, Riqui Puig, Samuel Umtiti et Martin Braithwaite qu’il ne compte pas sur eux pour la saison prochaine. Le conseiller sportif, Jordi Cruyff a admis sur Barça TV qu'ils vont renforcer toutes les lignes de l'équipe. Le plan A pour l’instant, c’est Robert Lewandowski. Le club catalan a formulé une première offre de 32 millions d'euros pour l'attaquant polonais.

Le remaniement du PSG ne fait que commencer

La prolongation de Kylian Mbappé a chamboulé le mercato et l’organigramme du club parisien. Un «nouvel air» à Paris pour L’Equipe. La première victime a été Leonardo, le directeur sportif, remplacé par Luis Campos. La seconde sera sûrement Mauricio Pochettino. Plusieurs noms sont déjà sur la table pour le remplacer. D’après Le Parisien, les pistes Zinédine Zidane et Christophe Galtier battent de l’aile. Antonio Conte, Thiago Motta et Sergio Conceição sont désormais en tête de la liste des dirigeants parisiens. Le PSG veut aussi se débarrasser rapidement des indésirables: Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Mauro Icardi, Colin Dagba et Ander Herrera. Enfin ils souhaitent attirer Renato Sanches et Ousmane Dembélé dans leur filet. On pourrait en savoir un peu plus cet après-midi. Le président Nasser Al-Khelaïfi a organisé une conférence de presse à 15h.

Manchester City conserve son titre en Premier League

Tous les yeux étaient rivés sur Liverpool et Manchester City en cette dernière journée de Premier League ce dimanche. Un point séparait les deux formations. Tout d'abord menés 2-0 face à Aston Villa, les hommes de Pep Guardiola ont inversé la tendance en 5 minutes seulement. Ce sont les «rois du drame» comme l’écrit le Daily Express. Un doublé d'Ilkay Gündogan et un but de Rodri propulsent les Skyblues seuls en tête du championnat, même si Liverpool s’est imposé 3-1 contre Wolverhampton. Sans surprise, le héros du match fait la Une de tous les médias anglais. Avec un jeu de mot, le Daily Star juge ce succès comme «incroyable». «Ilkayy!» titre le Mirror. Jürgen Klopp quant à lui, a promis une fin de saison magique aux supporters des Reds, en remportant la Champions League contre le Real Madrid ce samedi.