PSG : Kang-In Lee se plait en numéro 9

Kang-In Lee s’est présenté en conférence de presse de veille de match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et le milieu offensif sud-coréen n’est pas un grand bavard. Il a toutefois pu évoquer sa nouvelle utilisation par Luis Enrique, en faux numéro 9. « A chaque fois que je joue en 9, Luis Enrique me demande beaucoup de mobilité. C’est bien. On peut créer des espaces, on se crée des occasions avec ces espaces. Avec cette mobilité, on peut marquer plus de buts. »

Pour autant, est-ce son poste préférentiel ? On ne le saura pas, puisqu’interrogé son meilleur poste, il a préféré évacuer la question. « Le poste qui me plaît le plus ? C’est tout simplement de jouer, tous les joueurs veulent jouer, quel que soit le poste. Qu’importe mon utilisation, je vais tout donner. » Lee poste à une place de titulaire pour le match de Ligue des Champions prévu mardi soir au Parc des Princes face au PSV Eindhoven.

