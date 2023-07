La photo du PSG qui agite les médias espagnols

La suite après cette publicité

Hier, la venue de Nasser Al-Khelaïfi au centre d’entraînement du Paris Saint-Germain a fait couler beaucoup d’encre. Car pour la première fois depuis l’épisode de la lettre, le boss du club de la capitale et Kylian Mbappé étaient proches.

Mais s’il en a profité pour rappeler l’autorité du club devant l’ensemble des joueurs, NAK n’a rien dit au sujet du cas Mbappé et n’a d’ailleurs pas rencontré le Bondynois. Mais au moment où les Rouge et Bleu ont ôté une photo de groupe (avec un message pour Sergio Rico), El Chiringuito et AS n’ont pas manqué de souligner que Mbappé et Al-Khelaïfi étaient bien à l’opposé sur le cliché. «Distance de sécurité», a d’ailleurs titré le quotidien.



