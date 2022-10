Nice-Nantes : François Letexier admet ne pas s'être expliqué avec Antoine Kombouaré

Dans un entretien accordé à L'Équipe, l'arbitre de Nice-Nantes François Letexier, cible de plusieurs critiques pour sa prestation, explique sa décision de ne pas siffler penalty sur la double main de Matia Viti dans sa surface : «sans interprétation possible, sa première main n'est pas sanctionnable, car pleinement collée au corps. La seconde main est susceptible d'être interprétée. Mais je ne la sanctionne pas, pour deux critères techniques : 1. Elle résulte d'un premier contact donc non sanctionnable, suite à une déviation nette du ballon, Viti ne pouvant pas anticiper le fait qu'il va venir sur sa seconde main, vu sa vitesse élevée et d'une distance courte. 2. Comme il effectue un mouvement du bras vers l'intérieur, j'en déduis une volonté de réduire sa surface corporelle plutôt que de l'étendre. J'étais loin de l'action, mais j'ai eu la confirmation de ce que je pensais à la vue des images.»

L'officiel de 33 ans regrette également de ne pas avoir pu expliquer ses décisions arbitrales à l'entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré : «Robin Chapapria (le quatrième arbitre, accusé d'avoir menti par le coach nantais, ndlr) ne dispose que du son et pas de l'image. Quand il évoque auprès de lui "une déviation du corps" après ce que je lui ai dit, il y inclut, de bonne foi, la première main, non sanctionnable. J'ai pu l'expliquer à Ludovic Blas, mais pas à M. Kombouaré, même si je l'ai attendu, juste avant la seconde période. J'aurais sans doute dû l'attendre davantage pour lui préciser ces éléments, ce que j'ai enfin pu faire mardi (après les déclarations publiques du coach, lundi). Il aurait aussi fallu aller voir les images sur le penalty accordé à Nice (transformé par Pepe en toute fin de match). Quand ça se termine avec autant d'incompréhension, j'ai forcément une part de responsabilité.»