Les trois conditions de l'Inter pour recruter Edinson Cavani

Où jouera Edinson Cavani la saison prochaine ? C'est une question à laquelle on pensait déjà avoir la réponse, ou du moins on pensait savoir que son avenir allait s'écrire loin de Paris. Si l'Inter semble désormais en pole position dans ce dossier, avec un Atlético toujours intéressé, l'hypothèse de voir l'Uruguayen rester à Paris au moins une saison supplémentaire - et donc prolonger son contrat - a pris de l'ampleur ces derniers jours.

Quoi qu'il en soit, du côté de Milan on a déjà lancé l'opération Cavani, et les contacts entre la direction lombarde et l'entourage du goleador de 33 ans se seraient intensifiés. Les Milanais pourraient offrir un salaire conséquent au buteur, qui aurait ainsi un dernier joli contrat en Europe. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport dévoile qu'une éventuelle arrivée de l'ancien de Palerme et de Naples à Milan dépendrait de trois conditions.

Cavani va devoir faire des sacrifices

La première n'est autre que la vente de Mauro Icardi. D'un point de vue numérique déjà, pour ne pas avoir trop d'attaquants devant, mais aussi d'un point de vue financier, puisque la vente de l'Argentin au PSG permettrait de libérer des fonds qui pourraient être utilisés pour d'autres opérations, comme celle menant à Edinson Cavani. L'avenir des deux joueurs du club de la capitale française est donc lié.

La deuxième condition dépend du joueur, qui devra accepter un salaire qui ne pourra pas dépasser les 7,5 millions d'euros. C'est effectivement le plafond maximum fixé par l'écurie italienne pour ses joueurs, et le montant que perçoivent Romelu Lukaku et Christian Eriksen, alors que l'Uruguayen percevrait environ 12 millions d'euros à Paris. Enfin, tout dépendra aussi de la volonté d'Antonio Conte de le recruter et surtout, de la façon dont il peut l'utiliser dans son système. Autant dire que même si l'Inter est en pole, le dossier Cavani est loin d'être réglé...