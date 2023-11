Real Madrid : Luka Modric s’embrouille avec un arbitre

Le Real Madrid n’a fait qu’une bouchée de Cadix dimanche (0-3). Portés par un Rodrygo déterminé, auteur d’un doublé (14e, 64e), et d’un Jude Bellingham de nouveau buteur (74e), les Merengues prennent provisoirement la tête de la Liga, en attendant le match de Girona ce soir, face à Bilbao (21h). Durant cette rencontre, plutôt fluide à suivre, Luka Modric a quand même trouvé le moyen de s’embrouiller avec l’arbitre, Cuadra Fernández.

Grâce aux images capturées par Movistar+, on peut voir que le Croate demande des explications à l’arbitre. «Mais je ne t’ai rien protesté… Mais peux-tu me traiter comme ça ? Je vous ai protesté à trois reprises… Je ne vous ai jamais manqué de respect et je ne peux pas vous parler», déclare le Ballon d’Or 2018, même si Cuadra Fernández ne bronche pas. Rien de bien méchant au final et le plus important reste le résultat, très positif pour des Madrilènes pourtant loin d’être au complet.