Liga : grâce à un superbe Rodrygo, le Real Madrid prend la tête

Rodrygo aura vécu une soirée assez particulière, à l’Estadio Nuevo Mirandilla de Cadiz. Alors que le Real Madrid devait s’imposer chez le club andalou afin de prendre la tête de la Liga, Carlo Ancelotti êtait contrait de composer sans Camavinga, Tchouaméni, Militao, Vinicius Jr et ses deux gardiens Courtois et Kepa. Pour l’occasion, Brahim était annoncé titulaire aux côtés de Joselu et Bellingham en attaque, mais au dernier moment, Rodrygo a finalement pris la place de l’ex-joueur de l’AC Milan, victime de vertiges.

Un changement qui semble avoir motivé l’attaquant brésilien, déjà en feu d’entrée devant Ledesma (6e). Avant de faire un superbe travail individuel depuis le côté droit et lâcher une frappe enroulée dans la lucarne adverse pour lancer la Casa Blanca (1-0, 14e). Une ouverture du score rapide, mais les Merengues ont ensuite baissé de rythme en première période. Ce qui a permis à Cadiz d’attaquer et de s’offrir une grosse occasion sur une frappe de Marti, parfaitement détournée par Lunin (39e).

Bellingham toujours meilleur buteur de Liga

Les Andalous paraissaient limités, mais offraient quelques frayeurs au portier ukrainien. Il fallait donc se mettre à l’abri au retour des vestiaires, alors qu’un poteau repoussait une frappe lointaine de Modric (62e). C’est finalement sur une nouvelle action individuelle de Rodrygo que le Real est parvenu à creuser l’écart, sur un nouvel enroulé du droit (2-0, 64e). Décidément l’homme de la soirée, Rodrygo a ensuite fait part de ses fulgurances pour pénétrer dans la défense andalouse et servir Bellingham, pour son 11e but de la saison (3-0, 74e).

Le meilleur buteur de Liga scellait donc la victoire aux Merengues, leaders du Championnat d’Espagne après 14 journées. En attendant le résultat de Gérone, contre l’Athletic Club lundi (21h), le Real Madrid pourra tranquillement préparer son retour en Ligue des Champions et sa première place du groupe à assurer. De son côté, Cadiz échappe à la zone rouge, mais devra se ressaisir contre Majorque, concurrent au maintien.