Lens-Lille : les notes du match

C'était probablement le dernier déplacement compliqué pour le LOSC cette saison. Sans Benjamin André, l'un de ses leaders sur le terrain, le leader de la Ligue 1 se rendait ce vendredi soir en ouverture de la 36e journée à Lens, son voisin, qui a toujours une qualification européenne dans son viseur. Les Sang-et-Or se présentaient le couteau entre les dents, poussés par ses supporters présents en nombre sur le bord dans routes qui menaient à Bollaert, bien décidés à mettre fin à cette série de 14 ans sans victoire à domicile.

La suite après cette publicité

Malgré les retours de Badé, Kakuta et Leca dans le onze, la rencontre démarrait bien mal pour les Lensois. Dès la 2e minute, Bamba s'écroulait suite à un contact très léger de Fofana. Yilmaz et les Dogues n'en demandaient pas tant et profitaient de l'offrande (0-1, 4e). Pour autant, les locaux ne se démobilisaient pas et parvenaient à prendre tout doucement le dessus dans le jeu mais un fait de jeu les condamnait avec le second jaune sévère pour Michelin, trop virulent dans un duel aérien avec Celik (35e).

Yilmaz inscrit l'un des buts de l'année

À onze contre dix, les Lillois tuaient la rencontre avant même la mi-temps. Décidément sur une autre planète, Yilmaz prenait le ballon dans les 30 mètres, se recentrait sur son pied gauche pour éliminer Doucouré et envoyer un missile téléguidé dans la lucarne d'un Leca impassible (0-2, 40e). La seconde période ne sera qu'un long supplice pour le Racing. En infériorité numérique et menés de deux buts, ils subissaient à l'image des tentatives d'Araujo (55e, 56e) et de Botman (58e).

Leca finissait par craquer à nouveau, repoussant mal une frappe de Bamba, qui profitait à Jonathan David (0-3, 60e). Lens a bien tenté de réagir par Ganago (62e) ou Fofana (84e) mais le score de 3-0 n'a plus bougé. L'opération est mauvaise pour les Sang-et-Or, qui perdent la 5e place au profit de l'OM en raison d'une moins bonne différence de buts, tandis que le LOSC fait un grand pas de plus vers le titre en Ligue 1 avec ses 4 points d'avance sur le PSG, qui se déplace à Rennes dimanche (21h).

Retrouvez le classement de la Ligue 1

L'homme du match : Yilmaz (8) : le vétéran turc a encore frappé fort, et il a de nouveau fait très mal. Dès le départ, l'attaquant des Dogues a donné le tempo en servant en retrait dans la surface Bamba, qui a obtenu le penalty litigieux que Yilmaz s'est lui-même chargé de transformer pour lancer les hostilités (1-0, 4e). Puis, sur son 2e tir, il a fait le break grâce à cette lourde frappe aussi soudaine qu'imparable, comparable à un chef-d'œuvre (2-0, 40e). Le reste du temps, le Turc a fait ce qu'il sait si bien faire, ce qu'il a démontré tout au long de la saison en France : il a fait parler sa puissance physique, remportant ses duels, mais a aussi décroché, remisant tel un pivot, pesé sur la défense et se montrant encore et toujours imprenable dos au but. L'homme aux 15 buts en Ligue 1 (5 sur 3 dernières journées) s'est même montré précieux sur les coups de pied arrêtés défensifs... une nouvelle performance XXL qui vaut son pesant d'or. Remplacé par Yazici (75e), qui ne s'est pas vraiment montré pendant ce quart d'heure disputé.

RC Lens

Leca (2) : de retour dans le onze de départ malgré le super match de Fariñez face au PSG le week-end dernier, le gardien corse s’incline très tôt dans le match sur un penalty parfaitement transformé par Yilmaz (3e). Juste avant la mi-temps il encaisse un second but extraordinaire de Yilmaz (40e) et ne peut absolument rien faire. En seconde période, il concède un troisième but sur lequel il est fautif en remettant le ballon dans les pieds de David (60e) après une frappe lointaine de Bamba déviée. 3 buts encaissés et une soirée plus que difficile.

Gradit (3) : contrairement à Fortes, le défenseur français est passé à côté de son match. Placé très haut sur le terrain, parfois trop, il a manqué de justesse dans sa lecture des transmissions et de la profondeur. Avec 13 ballons perdus, il a semblé complètement dépassé ce soir malgré des relances intéressantes (deux passes clés, un centre réussi).

Badé (4) : joueur lensois qui a touché le plus de ballons (113), il a, à l’image de son équipe et de ses coéquipiers défensifs, beaucoup souffert derrière. Malgré 3 interceptions, un dégagement, et un tacle complété, il a été submergé comme tout le monde par les attaquants du LOSC. Après l’exclusion de Michelin tôt dans le match, ils essayé d’aider sur le côté gauche, en vain.

Fortes (4) : peut-être le défenseur le moins dans le dur ce soir dans ce derby. L’arrière cap-verdien a été, comme ses coéquipiers, asphyxié par les offensives des joueurs lillois mais il a été plus en réussite dans ses duels avec 5 remportés sur 10 disputés. S’ajoute à cela 4 tacles, 2 dégagements et une interception et une qualité de relance intéressante (7 passes en profondeurs réussies sur 9, 94% de réussite sur ses passes). Un match pas inintéressant malgré la lourde défaite. Averti à la 67e minute.

Clauss (3) : rencontre difficile de la part de l’ancien joueur de l’Arminia Bielefeld. Le piston droit a eu une grosse activité dans son couloir, délivrant de nombreux centres mais globalement tous loupés (un centre réussi sur 10 tentés). Très haut sur le terrain comme à son habitude, il est trop peu redescendu pour apporter du soutien défensif. Pas spécialement intéressant offensivement, il n’a pas été à son aise. Remplacé par Boura (66e).

Cahuzac (3) : le capitaine du RC Lens était déjà dans le dur face au Paris Saint-Germain la semaine dernière. Nouvelle rencontre loupée pour le natif d’Ajaccio qui n’a pas eu l’activité nécessaire pour déstabiliser l’entrejeu lillois. Pas en réussite à la récupération (0 duel remporté), il a essayé d’apporter offensivement en remontant la balle mais il n’a pas été utile dans ce registre non plus. Malgré 2 fautes commises, il n’a pas été sanctionné dans ce match.

Doucouré (4) : aux côtés de Cahuzac et de Fofana, le joueur malien a eu une grosse activité dans cette rencontre. Avec 65 ballons touchés, il est le joueur qui a touché le plus de fois le cuir sans compter les défenseurs lensois. Que ce soit dans l’entrejeu ou dans la projection du ballon, il a été précieux et utile à l’image de ce repli défensif en seconde période qui casse une occasion de but du LOSC (63e). Avec une passe clé, 3 passes en profondeurs réussies et 4 duels remportés sur 5, il a été très intéressant ce soir.

Fofana (3,5) : le milieu de terrain ivoirien rentre difficilement dans son match en provoquant un penalty au bout de la deuxième minute de jeu avec une faute sur Jonathan Bamba. Une erreur qu’il a tenté de réparer par la suite en se projetant offensivement à l’image de cette frappe cadrée mais trop molle pour déstabiliser Maignan (15e). Bien plus offensif dans cette rencontre, il a à plusieurs reprises tenté sa chance devant le but sans réussir à marquer (83e).

Michelin (non noté) : match très compliqué pour le piston lensois. Averti à la 29e minute de jeu pour un tacle en retard sur Kakuta, l’ancien joueur d’Ajaccio voit rouge 5 minutes plus tard après avoir écopé d’un second carton jaune pour un duel de la tête un peu trop musclé selon Clément Turpin (35e). Si le second carton jaune est dur, le premier est mérité et son expulsion a tué les espoirs de résultat positif de Lens.

Ganago (5) : prestation intéressante de la part de l’attaquant camerounais qui s’est procuré plusieurs occasions ce soir, sans parvenir à trouver la faille pour autant. 2 tirs cadrés en première période malgré les quelques 15 pauvres ballons touchés (28e, 33e) mais passez dangereux pour inquiéter Maignan. Avec quatre frappes tentés dans le match, il a essayé de débloquer la rencontre et relancer son équipe à l’image de ce ciseau tenté à la 60e minute. Remplacé par Kalimuendo (72e) qui a trouvé une fois le cadre sur une tête captée par Maignan (78e).

Kakuta (3,5) : aligné à la place de Kalimuendo ce soir, le meneur de jeu du club sang-et-or a vécu un match difficile ce soir. Le joueur d’expérience offensif a été très peu en vue, ne tentant sa chance qu’une seule fois dans le match. L’ancien joueur d’Amiens n’est d’ailleurs entré qu’une seule fois la surface. Aucune passe clé, un centre réussi, aucune passe en profondeur. Bref, trop peu d’impact dans la rencontre pour être décisif. Remplacé par Sotoca (72e).

LOSC Lille