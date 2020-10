Leeds-Manchester City : les compos probables

La suite après cette publicité

Manchester City se déplace sur la pelouse de Leeds United, aujourd'hui (18h30) pour le compte de la 4e journée de Premier League. Un match avec une saveur particulière puisque cette rencontre opposera Pep Guardiola à Marcelo Bielsa. Le maître et son élève se retrouveront pour la première fois depuis le 25 mai 2012 et une finale remportée par le Barça de Guardiola (3-0) face au Bilbao d'"El Loco".

Côté Cityzens, Pep Guardiola devrait aligner un 4-3-3 au sein duquel, Ederson gardera les cages des Skyblues. En défense, Benjamin Mendy devrait retrouver son poste de latéral gauche, Aymeric Laporte et Eric Garcia formeront la charnière, tandis que Kyle Walker s'occupera du couloir droit. Au milieu, le trio Rodri-De Bruyne-Foden devrait être aligné. Enfin devant, Riyad Mahrez et Ferran Torres seront en charge d'alimenter Raheem Sterling afin de ramener les trois points du côté Manchester.

Marcelo Bielsa devrait, pour sa part, faire confiance à son 3-5-2 habituel. Illan Meslier gardera les buts des Peacocks derrière une défense à trois où Diego Llorente pourrait connaître sa première titularisation aux côtés de Robin Koch et de Liam Cooper. Kalvin Philipps, Mateusz Klich et Stuart Dallas devraient, eux se charger de l'entrejeu. Jack Harrison occupera le poste de piston gauche tandis qu'Helder Costa s'occupera, lui, du couloir droit. En attaque, la paire Bamford-Moreno pourrait connaître sa deuxième titularisation de la saison, dans le but de réaliser un nouveau gros coup en ce début de saison.