Les dates de fin du mercato hivernal

Le mercato hivernal fermera ses portes ce lundi soir, dans de nombreux pays européens et d’ailleurs. Avec des heures qui varient légèrement selon les championnats. En France, comme en Angleterre, en Italie et en Allemagne, les clubs pourront enregistrer des mouvements jusqu’à 20 heures. L’Espagne et la Belgique termineront plus tard en ce lundi 2 février, avec une clôture fixée à 23h59.
D’autres ligues présentent également des spécificités. L’Arabie saoudite fermera son mercato à 21h59, alors que le Portugal continuera jusqu’à la nuit prochaine, à 0h59. Enfin, le Championnat de Turquie aura jusqu’à vendredi pour enregistrer de nouvelles recrues.
Les dates de la fin du mercato d’hiver
- France : jusqu’à ce lundi soir, 20 heures
- Angleterre : jusqu’à ce lundi soir, 20 heures
- Italie : jusqu’à ce lundi soir, 20 heures
- Allemagne : jusqu’à ce lundi soir, 20 heures
- Arabie saoudite : jusqu’à ce lundi soir, 21h59
- Espagne : jusqu’à ce lundi soir, 23h59
- Belgique : jusqu’à ce lundi soir, 23h59
- Portugal : jusqu’à la nuit prochaine, 0h59
- Turquie : jusqu’à vendredi
