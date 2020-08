Vertonghen va s'engager libre avec Benfica

Jan Vertonghen va découvrir un nouveau championnat. Après un début de carrière à l'Ajax Amsterdam et un prêt au RKC Waalwijk, l'international belge de 33 ans (118 sélections, 9 buts) avait rejoins Tottenham à l'été 2012 en échange de 12,5 M€. Avec le club londonien, le défenseur central a participé à 315 rencontres toutes compétitions confondues, atteignant deux finales (une de Coupe de la Ligue en 2015 et une autre de Ligue des Champions en 2019) et se classant deuxième de Premier League en 2017.

Libre de tout contrat depuis fin juillet, le Belge devrait cette fois rebondir à Benfica. Selon les informations du média HLN, Jan Vertonghen effectue ce jour des tests médicaux, avant de signer demain un contrat de trois ans et d'être présenté officiellement dans la foulée.