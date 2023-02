Ligue des Champions : Romelu Lukaku délivre l’Inter face au FC Porto !

La suite après cette publicité

Alors que Manchester City se déplaçait sur la pelouse du RB Leipzig, l’autre huitième de finale aller de la Ligue des Champions 2022-2023 voyait s’opposer l’Inter et le FC Porto deux dauphins de leurs championnats respectifs, à Giuseppe Meazza, sous les yeux du président de l’UEFA Aleksander Čeferin. Les Nerazzurri, en confiance avec 5 rencontres sans défaite dont 4 victoires, devaient profiter de l’avantage du public pour prendre une option sur les quarts face à des Dragões, qui n’ont plus perdu depuis la mi-octobre toutes compétitions confondues (19 succès et 3 nuls sur ses 22 derniers matches).

Après quelques minutes très rythmées entre les deux formations, la rencontre s’était un peu plus calmée, les Portistas laissant le ballon aux locaux. Les hommes de Simone Inzaghi s’offraient même quelques occasions pour inquiéter Diogo Costa, rassurant sur la frappe lointaine de Hakan Calhanoglu (18e) et la tête d’Alessandro Bastoni au premier poteau (45+2e). Dans l’autre surface, André Onana s’illustrait également devant sa ligne, repoussant le tir de Marko Grujic (37e). A la pause, après quelques tensions sur le terrain, Italiens et Portugais se quittaient sur un score nul et vierge.

Lukaku le sauveur

Au retour des vestiaires, les visiteurs souhaitaient montrer plus d’intentions offensives, en témoigne la frappe au-dessus de Mateus Uribe (48e). Si les opportunités intéristes venaient souvent de Nicolo Barella, frôlant le poteau gauche adverse (52e) avant de tenter une reprise de volée trop imprécise (68e), Mehdi Taremi, discret en première période, sollicitait enfin le dernier rempart camerounais, qui se couchait parfaitement (55e) avant de réaliser une superbe double parade face à Zaidu Sanusi et l’attaquant iranien (57e). Le Lion Indomptable, à deux doigts d’en venir aux mains avec Edin Dzeko, sauvait sa défense sur de jolis arrêts.

Entré en jeu en seconde période, Romelu Lukaku apportait de la taille sur les longues relances de l’arrière-garde et n’était pas loin de trouver Lautaro Martinez sur un centre à ras de terre au second poteau (72e). Le FC Porto était ensuite sanctionné par un rouge adressé à Otavio, après deux avertissements écopés (41e, 78e). A la suite d’un bon centre de Barella, l’attaquant belge trouvait enfin le chemin des filets en fin de rencontre en deux temps (1-0, 86e) et n’était pas loin du break si Costa ne sortait pas une belle claquette (88e). Le score ne changeait pas (1-0) : l’Inter s’offre un troisième succès de rang à la maison en LdC après Barcelone et Plzen et prend une petite option sur les quarts avant le retour au Portugal.