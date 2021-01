Christopher Maboulou est décédé

Le Sporting Club de Bastia a annoncé ce dimanche soir le décès de son ancien joueur Christopher Maboulou (30 ans) suite à un arrêt cardiaque. Egalement ancien joueur du Thonon Evian Grand Genève, le joueur disputait un match de quartier à Montfermeil (sa ville natale) quand cet arrêt cardiaque est survenu.

La suite après cette publicité

Il a disputé 29 matchs de Ligue 1 et 58 de Ligue 2 au cours de sa carrière. Les supporters bastiais n'ont pas oublié son doublé face à l'OM en 2014 lors de la 1ère journée de Ligue 1. L'AS Nancy-Lorraine club par lequel était passé Maboulou a également présenté ses condoléances sur son compte Twitter.

⚫️ Le Sporting Club de Bastia vient d’apprendre avec tristesse le décès tragique de son ancien joueur Christopher Maboulou...



À sa famille, ses amis et ses proches, l’ensemble du club présente ses plus sincères condoléances.



Ch’ellu riposi in pace 🙏 pic.twitter.com/BetCHg2IYg