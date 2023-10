Italie : la très lourde sanction est tombée pour Sandro Tonali !

Sandro Tonali (23 ans) savait qu’il risquait gros. Impliqué dans une affaire de paris sportifs illicites avec d’autres jeunes joueurs transalpins, le milieu de terrain vendu à Newcastle cet été avait reconnu avoir parié sur des matches de l’AC Milan alors qu’il évoluait encore sous les couleurs rossonere. L’étau s’est vite resserré et le joueur a dû collaborer avec la fédération italienne (FIGC).

Et les dernières tendances évoquées dans la presse locale se sont confirmées. Tonali a écopé d’une suspension de dix mois à laquelle s’ajoutent huit peines alternatives, le respect d’un traitement anti-ludopathie et la disponibilité pour 16 réunions en présentiel organisées par la Fédération italienne de football. Cet accord entre Tonali et le parquet fédéral a été annoncé par le président de la FIGC Gabriele Gravina.

Pas d’Euro non plus pour Tonali

Il convient d’ajouter que cet accord doit maintenant être approuvé par le parquet général des sports du CONI (comité olympique italien, ndlr) avant d’être transmis à l’UEFA pour l’extension internationale de la mesure, ce qui l’empêchera de jouer avec Newcastle et qui officialisera donc la fin de la saison du joueur. En effet, en plus d’être privé des matches avec les Magpies, Sandro Tonali est certain de rater l’Euro 2024 si l’Italie parvient à se qualifier.

« Un accord a déjà été conclu entre le parquet fédéral et Sandro Tonali, qui a eu lieu avant le renvoi, de sorte qu’il doit être avalisé par moi, ce que j’ai déjà fait. Un plea bargain (négociation de peine, ndlr) est prévu pour 18 mois dont 8 mois d’activités de réhabilitation, quelques activités thérapeutiques et au moins 16 réunions en présentiel comme témoignage », a confirmé Gravina aux médias italiens.