Mercato OM : Azzedine Ounahi, un avenir assez flou

La suite après cette publicité

En novembre dernier, la planète football faisait la connaissance d’un certain Azzedine Ounahi. Le jeune milieu de 23 ans éblouissait les pelouses du Qatar lors de la Coupe du Monde avec le Maroc. « J’ai été agréablement surpris par le numéro huit (Azzedine Ounahi). Oh mon dieu, d’où vient ce type ? » expliquait même Luis Enrique en conférence de presse après l’élimination de l’Espagne face aux Lions de l’Atlas. Alors forcément lors du mercato hivernal, Ounahi quittait Angers devenu trop petit pour lui.

Malgré des intérêts en Italie et en Angleterre, l’international marocain filait en fin de mercato à l’OM. Un très gros coup de Pablo Longoria qui mettait la main sur l’un des plus gros talents du championnat de France. Le secret ? Le président marseillais avait expliqué au joueur sa volonté d’en faire un élément important du projet de jeu de l’OM et donc de réussir à exploiter au mieux ses qualités. Pourtant depuis, malgré des débuts remarqués, la machine a du mal à se lancer. D’abord en raison d’une blessure à l’orteil lorsqu’il était sous les ordres d’Igor Tudor. Ensuite en raison d’une utilisation sous Marcelino qui ne semble pas correspondre à ses qualités.

À lire

OM : Mattéo Guendouzi attendu aujourd’hui à la Lazio

Des intérêts en Europe pour Ounahi

Depuis ses débuts à l’OM, Azzedine Ounahi n’a disputé que 12 petites rencontres pour un total de 362 minutes (4 titularisations seulement). Sous Marcelino, il a connu ses trois premières rencontres d’affilée en tant que titulaire dans un poste excentré gauche qu’il avait découvert et qu’il a fini par gérer face à Reims avec un joli but. Mais depuis l’élimination face au Panathinaikos, Ounahi n’a plus disputé une seule minute. De quoi interroger sur sa gestion et inquiéter les supporters marseillais qui ont l’impression de ne pas exploiter le talent du joueur. Et forcément en période de mercato, cette situation est observée.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Azzedine Ounahi souhaite avoir du temps de jeu cette saison. Et son profil suscite actuellement des intérêts en Europe notamment en Espagne et en Angleterre. Contrairement aux récentes rumeurs, le joueur ainsi que son entourage ne sont pas du tout ouvert à l’idée d’un transfert en Arabie saoudite. Reste à savoir la position de l’OM dans ce dossier. Mais la gestion du cas Ounahi interroge forcément alors que certains estimaient déjà que Gerson ou plus récemment Guendouzi avaient été mal gérés par la direction.