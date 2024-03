OL : où est passé Sonny Anderson ?

Le 3 février 2023, Jean-Michel Aulas, alors président de l’Olympique Lyonnais, avait profité de la conférence de presse de présentation de Dejan Lovren, Amin Sarr et Jeffinho, pour lâcher une petite déclaration sur le futur du club. «Le départ de Gérard Houllier a créé un déséquilibre affectif et du mode de fonctionnement. Peut-être qu’il faut revenir avec un conseiller sportif. On y réfléchit», avait-il expliqué face aux journalistes, qui ont rapidement enquêté sur l’homme qui pourrait incarner ce nouveau rôle. C’est là que le nom de Sonny Anderson, ancien joueur de la maison entre 1999 et 2003 (94 buts en 161 matches) a été cité dans les médias.

Et l’information s’est rapidement confirmée puisque les pensionnaires du Groupama Stadium ont officialisé son arrivée quelques jours plus tard. «L’Olympique Lyonnais vous convie à la présentation de Sonny Anderson, conseiller d’OL Groupe, lors d’une conférence de presse jeudi 23 février», avaient indiqué les Gones. Fier, Jean-Michel Aulas, qui a donc rapatrié une ancienne gloire lyonnaise après Juninho, n’avait pas caché sa joie. «Pour nous c’est un grand jour, c’est le retour de Sonny à la maison. (…) Je n’ai aucun doute sur le choix que nous avons fait. Sonny arrive comme conseiller football, au niveau du groupe, à mon niveau également. Avec Vincent Ponsot sur la partie football.»

Une mission assez floue

Il avait ajouté ensuite : «on a discuté pas mal avec Sonny, on a toujours gardé d’excellentes relations. Parce qu’il a marqué l’époque de l’OL par un grand rayon de soleil. On est tous convaincus que c’est la petite chose qui va nous faire compléter la stratégie évoquée.» De son côté, Anderson, ancien chouchou des supporters, avait confié : « je suis très heureux. On va dire qu’à 52 ans (il en a 53 à présent, ndlr), je réalise un rêve de revenir à la maison. J’ai déjà discuté avec Laurent Blanc, les choses sont claires entre lui et moi, sur le périmètre de travail. C’est à la demande. Je peux intervenir pour anticiper les choses, niveau football. À la demande de la présidence, du staff, ou par moi-même.» Mais il avait apporté une précision très importante concernant sa présence.

« Dès qu’il y a la possibilité que je fasse les déplacements, en fonction de beIN Sports, je le ferai. J’ai des obligations avec beIN (il est consultant, ndlr), si je n’y suis pas, je peux faire les déplacements et les matches à domicile.» Un premier point qui avait suscité la curiosité et des interrogations, tout comme la définition exacte de ses missions. Malgré ses déclarations, il était difficile d’y voir clair. Son rôle semblait assez vague, lui qui était "un prestataire" selon JMA. Mais les changements au sein de la direction n’ont pas facilité l’intégration de Sonny Anderson. Il y a quelques mois, le conseiller d’OL Groupe avait intégré le temps d’un match le staff de Jean-François Vulliez, aux côtés de Jérémy Bréchet.

L’OL ne calcule plus vraiment Anderson

Ce trio avait été nommé pour assurer l’intérim après le départ en septembre de Laurent Blanc, avec lequel il échangeait. Mais à son arrivée, Fabio Grosso n’a pas compté sur l’ancien joueur du Barça, qui avait été un temps proche du groupe. John Textor non plus ne s’est pas appuyé sur lui, puisque c’est Tony Parker qui s’est installé dans le siège du président au Groupama Stadium lors du match face à Metz le 5 novembre dernier. Le tout alors qu’il n’a pas de fonction officielle. Sonny Anderson, qui a notamment accompagné Santiago Cucci lors du déplacement à Reims le 1er octobre dernier selon RMC Sport, n’avait pas été sollicité. Et c’est un peu comme ça ces derniers mois. Certaines sources proches nous ont expliqué que plus grand monde ne prête attention à lui à l’OL.

Le Brésilien, qui est toujours sous contrat jusqu’en juin, attend d’en savoir plus sur son avenir. Mais les Lyonnais n’envisagent pas de poursuivre l’aventure avec lui. Selon certains échos venus du club, ils ont même tenté de s’en séparer en lui proposant une indemnité de départ (plusieurs mois de salaire). Mais Anderson, qui n’était pas vraiment apprécié par certains joueurs nous a-t-on fait savoir, a refusé. Du côté du Brésilien, le son de cloche est bien différent. Il est assez déçu car il aime et tient vraiment au club, qu’il voulait aider. Il continue de regarder toutes les rencontres des Gones en attendant que le club lui dise au revoir. Sonny Anderson, qui poursuit sa mission à beIN Sports, ne s’imaginait pas un tel retour.