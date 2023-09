Flavien Tait rebondit en Turquie

Fin de l’aventure rennaise pour Flavien Tait. Le milieu de terrain de 30 ans qui compte 129 apparitions pour 12 buts et 13 offrandes avec les Bretons a décidé de quitter le club pour tenter sa première expérience à l’étranger. Il rejoint le promu turc de Samsunspor.

La suite après cette publicité

«Après 4 saisons au SRFC, Flavien Tait rejoint Samsunspor, club turc évoluant en Super Lig. Par ses qualités physiques et techniques, son état d’esprit et son sens du collectif, Flavien aura eu un rôle essentiel dans les bons résultats des Rouge et Noir depuis quelques années. Le Stade Rennais F.C. te souhaite une pleine réussite avec ton nouveau club Flavien» peut-on lire dans un communiqué.