Sassuolo atomise une D7 italienne 22-0 !

Sassuolo ne pouvait pas espérer mieux pour débuter sa préparation estivale ! Ce dimanche, le club italien était confronté aux amateurs du Real Vicenza, club évoluant en D7 italienne. Devant une poignée de fans réunis pour l’événement, les Neroverdi n’ont pas lésiné sur les efforts et se sont imposés 22-0 !

La suite après cette publicité

Dans un 4-2-3-1 expérimental, les hommes d’Alessio Dionisi ont dominé de la tête et des épaules leurs adversaires. À la mi-temps, le pensionnaire de Serie A menait déjà 10-0 grâce notamment à des triplés d’Andrea Pinamonti et Janis Antiste, jeune attaquant français prêté à Amiens la saison passée. À cela s’ajoutent un doublé de Domenico Berardi et deux autres réalisations signées Matheus Henrique et Georgios Kyriakopoulos. En seconde période, Alessio Dionisi a opéré un turn-over ce qui n’a pas empêché le score de s’alourdir. Nedim Bajrami (triplé), Kristian Thorstvedt (quadruplé) et Samuele Mulattieri (quintuplé) sont venus ajouter leur pierre à l’édifice. Mercredi, les Neroverdi ont rendez-vous avec les Chypriotes de Pafos pour leur second test de l’été.

À lire

Accord AZ Alkmaar - Milan pour Tijjani Reijnders !