Liverpool : Sadio Mané a choisi pour son avenir

En fin de contrat en juin 2023, Sadio Mané (30 ans) n'a toujours pas prolongé avec Liverpool et son avenir semble de plus en plus éloigné des bords de la Mersey. Selon les dernières informations de Sky, l'attaquant international sénégalais aurait une nouvelle fois exprimé son intention de rejoindre le Bayern Munich.

D'après le média, Julian Nagelsmann, le coach bavarois, a ainsi appelé directement au téléphone le joueur des Reds et le champion d’Afrique aurait clairement montré son souhait de rallier la Bavière la saison prochaine. «Je joue où vous avez besoin de moi», aurait-il répondu à son possible futur entraîneur lorsque celui-ci l’a interrogé sur son poste de prédilection. Sky précise également que Mané, au moment des négociations, aurait assuré : «je veux juste déménager à Munich». Un départ semble désormais inévitable...