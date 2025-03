Argentine-Brésil : les mots forts de Marquinhos après la déroute

Dans la nuit, le Brésil s’est incliné 4 à 1 face à l’Argentine dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2026. Un coup dur pour Marquinhos, qui a utilisé des mots forts après la rencontre. «Pour les joueurs, c’est même difficile de parler de regret. C’est une défaite qui fait certainement très mal, surtout dans un classique comme celui-ci, ici à domicile. Maintenant, c’est difficile de bien analyser. On a très mal commencé le match, bien en dessous de ce qu’on peut faire, et ils arrivent en confiance, avec beaucoup de travail. Ils savaient jouer de manière très intelligente. Nous ne savions pas comment explorer ce que nous devions faire ici aujourd’hui. Ce n’est pas seulement la faute du coach, mais aussi celle de tous les joueurs. C’est une répartition des responsabilités. Je pense que ce que nous avons fait ici ne peut pas se reproduire. Mais comme je l’ai dit, c’est très difficile de parler après le match. Il faut avoir la tête sur les épaules. Nous savons que les supporters sont tristes à cause de cette défaite et nous leur demandons vraiment de rester calmes en ce moment. Nous relèverons la tête et continuerons à travailler. Nous allons essayer de sortir de cette situation difficile. Ils ont également connu une situation difficile auparavant et s’en sont sortis. Nous, avec la force de notre groupe, notre travail, surmonterons ce moment difficile.»

La suite après cette publicité

Le joueur du PSG a ajouté : «je pense que dans le football, il n’existe pas une formule secrète où vous ferez un choix et cela fonctionnera. Je pense qu’il est très difficile maintenant de parler uniquement de Dorival. Nous avons vu sur le terrain que nous pouvons tous faire beaucoup mieux. Il s’agit donc de partager les responsabilités, d’analyser les décisions que vous allez devoir prendre. Désormais, nous devons faire beaucoup mieux pour sortir de cette situation. En tant que groupe, en termes de confiance, nous devons beaucoup nous améliorer. Je pense qu’il s’agit de comprendre le moment, de comprendre que maintenant, nous devons être humbles, de savoir que nous ne sommes pas à un niveau élevé, que nous ne sommes pas à notre meilleur niveau. Et l’esprit tranquille, nous pourrons sortir nos cartes de nos manches. Chacun doit prendre ses responsabilités, en sachant ce qu’il peut faire de mieux. Et nous sortirons de cette situation ensemble.» Marquinhos a tenté de calmer le jeu et d’éteindre l’incendie après cette terrible déroute.