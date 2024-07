Laurent Nicollin très pessimiste sur le futur du football français

En plein tumulte sur les droits TV, la LFP devait s’exprimer cette semaine devant la commission du Sénat pour s’expliquer sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football français. Vincent Labrune a dû s’expliquer sur l’accord liant la LFP à CVC ainsi que les conditions de sa rémunération. En tant que président du MHSC, Laurent Nicollin était également reçu au Sénat. Le président de Montpellier s’est exprimé sur cet accord. Il a également été alarmiste sur l’avenir du football français.

« Un jour, on finira racheté par un fond d’investissement, c’est la de l’histoire. Je ne vous dis pas que c’est mon football, cela fait un petit moment que je ne suis plus dans mon football. (…) Nous avec mon frère et la holding on arrive encore à compenser mais on est presque sur trente millions depuis 2020. On peut mais on n’a pas la structure, les richesses et si on n’a pas les droits télés cette année rajouter vingt millions… Honnêtement, ça parle de licenciement mais ce sera une faillite car on ne peut pas mettre vingt millions tous les ans. On n’a pas les moyens financiers pour cela » a-t-il indiqué devant les sénateurs.