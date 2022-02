OM : Pau Lopez raconte la cohabitation avec Steve Mandanda

La suite après cette publicité

C'est un des dossiers chauds que doit gérer Jorge Sampaoli cette saison, et pour l'instant, l'Argentin semble plutôt bien maîtriser la situation. Véritable monument de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda est ainsi relégué depuis des mois au rôle de doublure de Pau Lopez, le portier espagnol qui appartient désormais intégralement à l'OM après avoir été dans un premier temps prêté par la Roma.

« Je sais très bien que Steve est une idole du club, il doit lutter contre un présent, un système en plus d'un partenaire qui est arrivé. Il y a une concurrence entre les gardiens. Il y a des comparaisons aussi à faire entre les deux, mais encore une fois, comme je l'ai dit avant, elles sont aussi liées aux résultats parce que le résultat modifie le fonctionnement », expliquait l'entraîneur argentin en début de saison. Depuis, il ne semble plus y avoir de débat.

La maison de Mandanda

Et comment l'Espagnol vit cette situation ? Il s'est exprimé dans un entretien accordé à l'Equipe, tenant tout d'abord à préciser que sa relation avec Steve Mandanda est bonne. « Je ne pourrais jamais dire du mal de Steve. Je suis un intrus qui est entré dans sa maison et il a toujours été super avec moi, il s'entraîne à fond, on discute, même si je dois encore travailler mon français. Il est toujours souriant, et je ne peux que le remercier. Il aurait pu se comporter autrement et je l'aurais compris. Mais c'est un super coéquipier, et un vrai capitaine, qui met l'intérêt du groupe au-dessus du sien. C'est un privilège de m'entraîner avec lui. Je sais qu'à la moindre baisse de régime de ma part, il sera là pour reprendre la place », a ainsi indiqué le portier formé à l'Espanyol.

« Il faut y être préparé mentalement. Parce que peu importe qui serait venu, celui qui jouerait à la place de Mandanda serait dans le feu, critiqué, on attendrait ses erreurs. C'est une réalité, mais je ne l'ai jamais pris personnellement. Je comprends que je suis dans un endroit qui a été la maison de Mandanda depuis tant d'années, les gens sont habitués à le voir dans le but. Je me suis concentré sur moi, sur mes entraînements, et j'ai travaillé », a-t-il aussi expliqué. Il a aussi précisé qu'avant de débarquer dans le sud de la France, son compatriote Pablo Longoria l'avait prévenu de la présence du portier tricolore, que lui-même connaissait déjà de toute façon. De quoi rassurer bien des supporters sur la cohabitation entre deux portiers globalement très appréciés sur la Canebière...