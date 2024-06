Euro 2024 : l’équipe de France et Kylian Mbappé ont fixé une date de retour

L’Euro de Kylian Mbappé a pris une tournure inattendue depuis hier soir et la fin de la rencontre face à l’Autriche. Pendant que ses partenaires célébraient leur courte victoire (1-0), le capitaine des Bleus prenait la direction de l’hôpital de Düsseldorf pour de premiers examens. Le verdict est celui attendu mais peut-être pas si catastrophique que cela. Effectivement, le nez de Mbappé est cassé mais il pourrait rejouer durant cet Euro.

La suite après cette publicité

«Il y aura encore des examens demain pour faire en sorte de voir comment ça évolue. Le choc a été important. Le staff médical a fait ce qu’il fallait pour réduire au maximum. Même si ça ne sera pas dans l’immédiat une intervention chirurgicale, il devra la faire. Déjà ce matin, il était un peu mieux, donc on va voir ça et suivre de près chaque jour», a confirmé Didier Deschamps ce mardi. Il y aura donc opération mais après la compétition.

À lire

Vidéo : le but exceptionnel de Bradley Barcola à l’entraînement avec les Bleus

Entre délai de repos et délai de fabrication du masque

En attendant, on devrait revoir le champion du monde avec un masque. Lui même en a plaisanté cette nuit dans un premier message adressé sur les réseaux sociaux. Reste à déterminer sa date de reprise. Celle-ci interviendra le plus tard possible afin de préserver au mieux son nez fortement touché. La victoire des Bleus face à l’Autriche offre un répit. La qualification pour les 8es de finale est déjà bien partie. Il ne jouera pas face aux Pays-Bas vendredi.

La suite après cette publicité

En cas de nouveau succès, la qualification sera officiellement assurée, laissant le luxe au staff des Bleus de laisser au repos Kylian Mbappé pour le 3e match de poules, celui contre la Pologne (mardi 25 juin). Il faudra également laisser le temps de fabrication du masque, du sur mesure bien entendu. Ensuite, l’attaquant devra l’essayer et l’apprivoiser. Ainsi, selon L’Equipe, le retour de la star est espéré pour les 8es de finale, lors des matchs couperet.