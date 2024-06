EdF : Didier Deschamps annonce une intervention chirurgicale pour Mbappé

Le nez de Kylian Mbappé inquiète tous les suiveurs des Bleus mais avant tout le staff technique. L’attaquant est d’ores et déjà forfait pour la rencontre face aux Pays-Bas vendredi prochain (21h). Pour la suite de la compétition, tout dépendra de l’évolution de sa blessure mais on devrait bel et bien le voir réapparaître avec un masque. Une fois l’Euro terminé, le capitaine de l’équipe de France devra passer par la case opération, ce que redoute le Real Madrid.

C’est maintenant confirmé par Didier Deschamps au cours d’un entretien réalisé avec la FFF. «Il y aura encore des examens demain pour faire en sorte de voir comment ça évolue. Le choc a été important. Le staff médical a fait ce qu’il fallait pour réduire au maximum. Même si ça ne sera pas dans l’immédiat une intervention chirurgicale, il devra la faire. Déjà ce matin, il était un peu mieux, donc on va voir ça et suivre de près chaque jour», assure le sélectionneur.