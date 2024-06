Équipe de France : le Real Madrid en panique pour Kylian Mbappé

Hier soir, la France a retenu son souffle. Si les hommes de Didier Deschamps ont réussi leurs débuts dans cet Euro 2024 après leur victoire face à l’Autriche (1-0), l’état du nez de Kylian Mbappé est rapidement devenu le sujet de discussion numéro un. Car les nouvelles se sont succédé dans la nuit de Düsseldorf.

Le Bondynois semblait devoir se faire opérer, mais sa visite à l’hôpital universitaire de la cité allemande a rassuré les observateurs. Mbappé a bien le nez cassé, mais il n’a pas besoin de se faire opérer. Pour le moment. Le capitaine devra porter un masque de protection et la question est désormais de savoir quand il pourra reprendre la compétition, sachant que son forfait pour le choc face aux Pays-Bas est acté.

Madrid pieds et poings liés

Et si le staff tricolore est aux petits soins avec son attaquant, le Real Madrid ne rate pas un épisode de ce feuilleton. C’est ce que nous apprend AS. Le quotidien madrilène explique que la blessure impressionnante du Français préoccupe énormément une Casa Blanca frustrée par son impuissance dans cette affaire. En effet, Mbappé reste un joueur du PSG jusqu’au 30 juin et tout ce qu’il se passe à l’Euro est sous l’autorité de la FFF. Comprenez que le Real Madrid n’a pas son mot à dire alors que AS assure que le club merengue « dispose d’une étude très moderne sur les masques dans les cas de fractures faciales ».

Frustré de ne pas pouvoir bouger, Madrid craint surtout de voir Mbappé être obligé un jour ou l’autre de passer par la case opération une fois son Euro terminé. « Bien évidemment, nous sommes préoccupés par l’évolution de la fracture de Kylian, mais il n’est officiellement notre joueur qu’à partir du 1er juillet et, étant au Championnat d’Europe, il est normal que la France pense à ses intérêts et non à ceux de Madrid. Nous sommes pieds et poings liés jusqu’à cette date », a confié une source du club au journal.