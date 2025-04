Le Real Madrid veut faire 5 recrues

Le Real Madrid a récolté ce qu’il a semé. Durant les deux derniers marchés des transferts, Carlo Ancelotti a indiqué à sa direction qu’il faudrait recruter au moins un défenseur central pour renforcer son équipe. Un besoin vital d’après le Mister, d’autant plus après le départ de Nacho en Arabie saoudite. Cet hiver, il a également pointé du doigt le fait qu’il faudrait mettre la main sur un latéral droit supplémentaire après la blessure longue durée du taulier Dani Carvajal. Mais personne ne l’a écouté au club rappelle ce vendredi la Cadena SER. La radio ibérique indique qu’Ancelotti cherche pourtant des solutions pour trouver la meilleure équipe possible, mais il en est encore loin. Entre les blessures et les méformes, et la frilosité de la Casa Blanca en matière de recrutement, l’ancien coach du PSG n’est pas aidé.

Des changements sont attendus

Mais après la défaite subie mardi soir à l’Emirates Stadium face à Arsenal en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League (3-0), il le sera peut-être un peu plus. En tout cas, plusieurs médias espagnols indiquent que les têtes pensantes du Real Madrid estiment que l’effectif est déséquilibré. C’est aussi l’avis de la Cadena SER. « Madrid pensait que Kroos partait, mais que Mbappé arrivait et qu’Ancelotti trouverait la clé pour tout changer. Ils ont compris que Mbappé, Vinicius Jr et Rodrygo, avec Bellingham derrière eux, ne s’entendaient pas. Ils ont enchaîné les matches, mais toujours par à-coups. Militão avec une double rupture des ligaments croisés, Rüdiger sur du coton, Mendy blessé, Carvajal blessé. Ancelotti avait déjà dit cet hiver qu’il avait besoin d’un défenseur central et d’un latéral. Il n’a rien dit au sujet du milieu de terrain, car il savait que ce serait très difficile.»

Et effectivement, cette saison n’est pas une promenade de santé pour le Real Madrid, qui n’est pas à son meilleur niveau. Des changements sont donc attendus lors de l’intersaison. Ce vendredi, Mundo Deportivo annonce que la Casa Blanca arrive à un tournant et a déjà plusieurs idées en tête, en plus d’accueillir Trent Alexander-Arnold (Liverpool) librement cet été. La première, c’est de confier les clés de l’équipe à Xabi Alonso. Le coach qui sera capable de redonner un coup de peps à Madrid alors qu’Ancelotti est plus menacé que jamais. Ensuite, le club de la capitale espagnole vise Martin Zubimendi (Real Sociedad) pour solidifier son entrejeu après le départ de Toni Kroos et celui de Luka Modric, qui interviendra au plus tard dans un an. Le profil de Zubimendi fait l’unanimité en interne.

Le poste de gardien et l’attaque sont épargnés pour l’instant

Ce qui n’est pas le cas d’Aurélien Tchouameni et d’Eduardo Camavinga, dont les performances déçoivent beaucoup l’entourage de Florentino Pérez selon MD. Pour la défense, la publication espagnole précise que les Merengues sont intéressés par Dean Huijsen (Bournemouth) pour renforcer l’axe central. Ils voient en lui «le nouveau Sergio Ramos», bien qu’ils aient aussi confiance en Raul Asencio. Dans le même temps, Relevo confirme que Carlo Ancelotti veut un à deux défenseurs centraux. Il estime que c’est une obligation et qu’il manque une cohérence défensive, lui qui veut un peu plus de rotation dans son équipe. Mais comme à son habitude, il ne fera pas le forcing. Il est conscient que cette idée ne fait pas l’unanimité au sein de la direction. D’après Relevo, les patrons du Real Madrid hésitent.

Ils savent très bien que l’équipe n’est pas assez forte derrière. Mais ils pensent que le retour de Militão pourra faire du bien. De plus, ils estiment qu’Ancelotti ou le prochain coach pourra s’appuyer sur la Fabrica. Enfin, ils comptent sur Rüdiger et Alaba, deux éléments en fin de contrat en 2026 et aux énormes salaires, et sur Tchouameni, qui peut dépanner à ce poste. Selon Relevo, c’est surtout en 2026 que les champions d’Europe et d’Espagne en titre devraient s’activer. Et c’est William Saliba qui est dans leur viseur. Une information révélée sur notre site il y a quelques mois déjà. Ce qui est sûr, c’est que le Real Madrid, qui veut un peu plus hispaniser son groupe, prépare déjà la suite, avec 5 recrues potentielles (Xabi Alonso, Trent Alexander-Arnold, Martin Zubimendi, Dean Huijsen et William Saliba). Seuls le poste de gardien et l’attaque sont épargnés pour le moment.