Le Real Madrid s'est fixé une priorité pour le prochain mercato

Contrairement à beaucoup de grosses écuries européennes, le Real Madrid peut affronter les prochains mois plus ou moins sereinement, du moins d'un point de vue financier. Les finances saines du club de la capitale espagnole lui permettent de garder la tête hors de l'eau en ce moment compliqué, où les formations européennes sont privées d'énormément de revenus. Et même en vue du mercato, le club peut respirer, puisqu'il n'aura pas forcément besoin de se renforcer dans tous les sens.

Et ce, en grande partie grâce à l'armada de joueurs prêtés un peu partout qui devraient, pour la plupart, revenir. Si Martin Ødegaard voudrait continuer l'aventure à la Real Sociedad pour une saison supplémentaire, comme stipulé initialement, des joueurs comme Achraf Hakimi, Sergio Reguilon et Dani Ceballos vont signer leur retour. Et même si Zinedine Zidane venait à ne pas compter sur eux, ils pourraient facilement être vendus pour affronter d'autres opérations. Jusqu'ici, on a surtout parlé de renforts offensifs côté madrilène, avec le nom d'Erling Braut Håland qui revient pratiquement tous les jours dans la presse espagnole, en plus de Kylian Mbappé, mais plus pour 2021 a priori.

Upamecano, le profil idéal ?

Le club souhaite aussi visiblement se renforcer au milieu, et Fabian Ruiz, Donny van de Beek et l'inévitable Paul Pogba font partie des pistes potentielles selon les médias madrilènes. Mais jusqu'ici, on parlait très peu du secteur défensif. Pourtant, si on se fie aux informations du quotidien AS, la charnière centrale est un poste prioritaire en vue du prochain mercato. « Il faut un défenseur central », explique le journal. Premièrement, car Nacho est sur le départ, lui qui a de moins en moins de temps de jeu sous les ordres de Zinedine Zidane. Ensuite, car Éder Militão ne convainc visiblement pas encore du côté de Concha Espina.

Il y a également des doutes sur l'avenir de Sergio Ramos, dont le contrat expire en 2021. Le joueur souhaite un nouveau contrat qui le lierait aux Merengues pour deux saisons supplémentaires, mais le Real Madrid ne lui propose qu'un an de plus pour le moment. Le nouveau défenseur central viendrait donc avec ce rôle de numéro 3 pour ensuite prendre la place du défenseur espagnol, logiquement aux côtés de Raphaël Varane. Un peu à l'image de ce qui s'était passé pour le champion du monde 2018 par ailleurs. AS insiste sur le fait que Dayot Upamecano (21 ans, RB Leipzig), convoité par pratiquement toutes les grosses écuries européennes et avec une clause libératoire à 60 millions d'euros, plaît beaucoup à Madrid...