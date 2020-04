« Avant de choisir un club, tu dois mesurer à quel point tu es bon, à quel point le club est bon, comment les gens là-bas vont prendre soin de toi, comment ils vont t’aider à évoluer. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Je me souviens quand nous avons parlé avec Salzbourg et différents clubs, nous avons découvert très tôt que Salzbourg était la meilleure option. Et j’ai toujours pensé : "je ne veux pas me surévaluer". Cela a toujours été important pour moi, en disant : "oui, je suis bon. Mais il y a beaucoup de bons joueurs". Donc cela a toujours été important pour moi, de ne pas penser que je suis meilleur que ce que je suis réellement ». Il y a quelques jours seulement, le prodige Erling Braut Håland fixait ses conditions pour choisir son futur club, lui qui est, quelques mois après avoir rejoint l’Allemagne, déjà annoncé sur le départ.

Et s’il y a un grand favori pour le recruter, c’est le Real Madrid. Une information pas forcément nouvelle, mais le quotidien AS explique en détail pourquoi les Merengues sont en pole position sur ce dossier. Avant tout, et c’est le plus important, le club espagnol compte sur les faveurs du joueur. Et c’est notamment grâce à son compatriote Martin Ødegaard, qui n’a pas hésité à lui vanter les qualités du club merengue. S’il n’est pas forcément pressé de quitter Dortmund, puisqu’il souhaite continuer d’avoir un temps de jeu conséquent, c’est à Madrid qu’il compte aller en cas de départ. La présence de Mino Raiola dans l’entourage du joueur, avec qui le bras droit de Florentino Pérez José Angel Sanchez a une excellente relation, rendrait aussi l’opération plus facile.

Ce n’est pas tout, puisque Hans-Joaquin Watzke, le patron du club allemand, serait aussi assez proche du Real Madrid. Et en cas de vente, il donnerait sa priorité au club de la capitale espagnole, même s’il est probable qu’avec cette clause libératoire qui ne sera "que" de 75 millions d’euros en 2021, le club de la Ruhr n’ait pas son mot à dire. Comme l’explique le journal, sans vraiment donner plus de détails, le Paris Saint-Germain est récemment venu aux nouvelles pour celui qui avait été au cœur d’un chambrage intense entre Allemands et Français il y a quelques semaines. Mais la formation entraînée par Zinedine Zidane aurait donc un avantage conséquent sur ce dossier...