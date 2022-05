Mouctar Diakhaby appelé en sélection guinéenne

Nouveau renfort pour la Guinée. Après la récente naturalisation de Serhou Guirassy, la sélection du Syli National peut compter sur l'apport d'un nouveau binational pour la trêve internationale de juin. Ancien international U21 avec la France, l'ancien Lyonnais Mouctar Diakhaby vient d'être appelé pour la première fois en sélection guinéenne à 25 ans. Né à Vendôme, il compte 36 matches de Liga à son actif cette saison.

La suite après cette publicité

Un joli renfort pour la Guinée qui affrontera l'Égypte le 5 juin et le Malawi le 9 juin dans les éliminatoires pour la CAN 2023. A noter que l'on retrouve Mohamed Bayo (Clermont), Morgan Guilavogui (Paris FC), Issiaga Sylla (Toulouse), Saidou Sow (AS Saint-Étienne), Naby Keïta (Liverpool) ou encore Aguibou Camara (Olympiacos).