Marcus Rashford au coeur d’un nouveau scandale

Ce dimanche, Manchester United affronte Newport County en FA Cup. Une rencontre à laquelle Marcus Rashford(26 ans) n’est pas certain de participer, car il est officiellement malade. En revanche, les tabloïds anglais rapportent que l’international anglais (59 sélections) a été aperçu en boîte de nuit du côté de Bristol mercredi soir et dans les bars de la ville, le jeudi étant un jour off pour les Red Devils. Et alors qu’il était attendu vendredi pour faire son retour à l’entraînement, il n’était pas présent.

Le technicien mancunien, Eric Ten Hag, a affirmé que l’attaquant était «malade», tout comme Johnny Evans. En Angleterre, les médias s’interrogent sur la nature de sa maladie, si c’est en lien avec sa virée nocturne en milieu de semaine. Une nouvelle affaire extra-sportive pour Rashford cette saison.