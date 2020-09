Le Stade Brestois arrache Romain Philippoteaux à Nîmes

Important à Nîmes la saison dernière et déjà utile cette saison avec un but et une passe décisive en trois matches disputés avec les Crocos, Romain Philippoteaux (32 ans) ne va néanmoins pas terminer la saison avec le Nîmes Olympique. Le Stade Brestois vient d'arracher la signature de l'ailier passé par Dijon, Lorient et Auxerre.

Romain Philippoteaux vient donc de signer un contrat de deux ans avec le club breton. Il retrouve Olivier Dall'Oglio qui l'avait lancé en professionnel à Dijon il y a sept ans. «Le Stade Brestois a le plaisir de vous annoncer la signature pour deux saisons de Romain Philippoteaux (32 ans). Le milieu offensif nîmois apportera sa belle expérience au collectif d’Olivier Dall’Oglio» peut-on lire dans un communiqué.