Lamine Yamal refuse la comparaison avec Leo Messi

Lamine Yamal ne veut pas être le nouveau Lionel Messi. L’international espagnol de 17 ans (14 sélections, 3 buts) s’est exprimé sur les connexions faites entre lui et l’octuple Ballon d’Or. Des comparaisons qui le flattent, mais sur lesquelles il ne se concentre pas trop. « J’essaie de ne pas trop penser aux comparaisons, d’être toujours moi-même. Comme je le dis à mes amis, pour moi, le plus important, c’est de marquer le foot de mon empreinte, de réaliser une belle carrière. Après, je me dis que si on me compare au meilleur joueur de l’histoire, c’est que je fais les choses correctement. Cela ne me dérange pas, mais je me concentre sur moi » a révélé Yamal, dans les colonnes de France Football.

Les comparaisons sont pourtant assez faciles à faire entre les deux joueurs. Gauchers jouant sur l’aile droite à Barcelone, en étant des phénomènes de précocité que ce soit en club ou en sélection, Messi et Yamal ont énormément en commun, même dans leurs choix de numéros. En effet, Lamine Yamal porte désormais le 19 avec le FC Barcelone, un numéro qui appartenait à un certain Lionel Messi lors de ses premières saisons en Catalogne.