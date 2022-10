Mercato PSG : la piste William Saliba prend de l'ampleur !

La suite après cette publicité

Il y a des joueurs qui ne restent qu'une saison, mais qui même comme ça, marquent un club. C'est le cas de William Saliba, qui évoluait du côté de l'OM la saison dernière. Le jeune défenseur central tricolore a enchaîné les prestations de haute volée, ce qui lui a permis d'entrer assez rapidement et facilement dans le coeur des fans phocéens. Seulement, il n'a pas été possible de le retenir et il est retourné à Londres au terme de son prêt.

« Quand j'étais prêté, ça m'a aidé à me motiver chaque jour en sachant qu'Arsenal me surveillait, était en contact avec moi et que bientôt je serai de retour ici. Mon objectif a toujours été de revenir jouer ici, donc je savais que je devais me battre et travailler beaucoup pendant que j'étais loin du club si je voulais revenir. Le club était en contact avec moi chaque semaine, me donnait des conseils, m'encourageait et je savais qu'ils me soutenaient, même si j'étais en France », confiait-il aux médias d'Arsenal récemment.

Une prolongation qui s'annonce difficile à conclure

Il faut dire que son retour en terres britanniques se passe très bien, puisqu'il est déjà indispensable dans le système de Mikel Arteta, avec deux buts et une passe décisive en neuf rencontres de championnat. Et forcément, les Gunners cherchent à prolonger son contrat qui expire en 2024. Il faut dire que Saliba serait une sacrée affaire pour bien des gros clubs à travers le Vieux Continent, et ça, à Londres, on le sait.

Et à Paris, on en est bien conscient. Selon CBS Sport, Arsenal va avoir du mal à prolonger son Frenchie, notamment parce que l'idée de rejoindre Paris existe bel et bien dans la tête du joueur. Sans vraiment préciser s'il y a déjà eu une offensive concrète des Franciliens, le journaliste Ben Jacobs indique qu'en cas de proposition formelle du PSG, le joueur devrait prendre une décision qui serait possiblement en défaveur des Gunners, alors que d'autres clubs européens sont aussi sur le coup. Voilà qui est clair, alors que le Clasico pointe le bout de son nez...

