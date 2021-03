Pologne : Zbigniew Boniek dédramatise sur la blessure de Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Face à Andorre, Robert Lewandowski a encore une fois et comme souvent fait trembler les filets. L’attaquant du Bayern Munich a inscrit un doublé et a largement contribué à la victoire de son équipe (3-0). Mais l’attaquant polonais s’est aussi blessé au genou à l’heure de jeu.

Sorti sur blessure, Lewandowski (33 ans) est d’ores et déjà forfait pour le choc face à l’Angleterre. Une très grosse perte pour la Pologne qui inquiète fortement les supporters. Sur son compte Twitter, l’ancienne légende des Aigles Blancs, Zbigniew Boniek, a tenu a minimisé la perte de l’attaquant star du pays expliquant qu’il ne marquait que contre des petites équipes et qu’il n’était pas dramatique de se blesser. « Infos pour les experts du football. Si Lewandoswki n'avait pas joué contre des équipes du panier 5-6 il n'aurait battu aucun record de buts. Un footballeur en forme veut et a le droit de jouer. On peut se blesser pendant l'entraînement ou les matchs ou même en descendant de l’ascenseur. Enfin, sans Robert, il faut aussi jouer et l’équipe le fera. »