Sergio Ramos met le Mexique à ses pieds

Sergio Ramos va entamer ce qui ressemble vraisemblablement au dernier défi de sa carrière. Le défenseur central a signé du côté les Rayados de Monterrey, avec à la clé un contrat particulièrement juteux. Arrivé dans le costume de superstar, l’Espagnol s’est vu dérouler le tapis rouge par l’écurie mexicaine. Rien que pour le recruter, Marca explique que le club de Liga MX a envoyé huit personnes à Madrid pour finaliser le contrat du joueur de 38 ans.

« C’est le recrutement le plus important de l’histoire de notre institution » a déclaré José Antonio, président du club, au média espagnol. Même pour son numéro de maillot, la ligue mexicaine a décidé de lui accorder une faveur. Alors que seuls les numéros compris entre 1 et 35 sont admis, la légende du Real Madrid aura l’opportunité de porter le numéro 93, en hommage à son but inscrit contre l’Atletico Madrid en 2014 en finale de la Ligue des Champions. La présentation du Champion du Monde 2010 est quant à elle prévue ce dimanche au stade BBVA, qui devrait être bien rempli.