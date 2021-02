Coupe de France : le programme TV des 16es de finale

Ce jeudi, la programmation des 16es de finale de la Coupe de France est tombée. Un temps incertain, la compétition nationale va finalement bel et bien avoir lieu cette saison, pour le plus grand plaisir des clubs amateurs et professionnels. Les matchs se dérouleront le 5,6,7 et 8 mars prochain et seront à suivre en intégralité sur les antennes d’Eurosport. À noter que France 2 diffusera le match du PSG face à Brest.

Ces 16es de finale s’ouvriront le vendredi 5 mars avec le déplacement de Toulouse sur la pelouse d’Aubagne (N2) et la réception de Boulogne (National) chez l’As Beauvais-Oise (N2). Le lendemain, samedi 6, 9 rencontres se disputeront avec notamment le déplacement de Montpellier à Alès-en-Cevennes (N3) à 14h15, le match entre l’Olympique Lyonnais et Sochaux-Montbéliard à 18h45 ainsi que la rencontre entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain à 21h10. Dimanche, Lille se déplacera à Ajaccio pour affronter le Gazélec (N2) à 18h30, avant que Canet-Roussillon (N2) ne reçoive l’Olympique de Marseille à 21h. Et enfin, ces 16es de finale se termineront le lundi 8 avec la jolie rencontre entre Nice et Monaco à l’Allianz Riviera à 21h.