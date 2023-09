PSG-Borussia Dortmund | Streaming : comment regarder le match en direct

Le PSG n’a déjà plus le droit à l’erreur. Dos au mur après sa défaite au Parc des Princes face à Nice (2-3), le club de la capitale est contraint de s’imposer d’entrée dans ce groupe de la mort en Ligue des Champions. Et c’est une vieille connaissance, le Borussia Dortmund, qui s’invite Porte de Saint-Cloud pour démarrer cette nouvelle campagne de Champions League. Et après une élimination l’an passé en 1/8e de finale de la C1, cette équipe du Paris Saint Germain new-look ne peut pas envisager autre chose qu’une victoire face au BvB. La dernière et seule confrontation entre les deux équipes avait été serrée et avait débouché sur une qualification parisienne en 2020, année du COVID où le PSG avait terminé en finale. Nasser AlKhelaïfi et Luis Campos rêvent sans doute du même scénario face à une équipe allemande orpheline d’un Jude Bellingham qui marche sur l’eau au Real Madrid.

Ce nouveau duel, qui est sans doute la plus belle affiche de cette première journée de la phase de poules, est très attendu. Même avec quelques absents notables (Kimpembe, Mukiele, Nuno Mendes, Lee Kang-in et Marco Asensio), la formation coachée par Luis Enrique affichera un visage très séduisant en 4-3-3. Gigi Donnarumma, malgré des prestations moyennes, gardera le but du PSG au détriment de Keylor Navas. Hakimi à droite et Lucas Hernandez à gauche animeront les couloirs quand le capitaine Marquinhos sera associé à Milan Skriniar. Au milieu de terrain, Warren Zaire-Emery, Vitinha et le rugueux, mais déjà indispensable, Manuel Ugarte se chargeront de mettre la pression sur le milieu du Borussia. Enfin en attaque, une attaque 100 % française Mbappé-Dembélé-Kolo Muani pourrait être alignée face à une équipe du BvB disposée en 4-3-3 coachée par Edin Terzić qui pourra compter sur quelques individualités de poids telles que Donyell Malen, Sébastien Haller, Mats Hummels, Karim Adeyemi, Rami Bensebaini ou encore Emre Can.

Le PSG est donc attendu au tournant face à une équipe de la Ruhr qui a réalisé un début de saison relativement décevant. Avec ses individualités emmenées par un Kylian Mbappé en feu, ses recrues estivales, notamment un Ousmane Dembelé attendu au tournant face à son ancienne équipe. Et quoi de mieux que de commencer par une victoire dans le groupe le plus relevé de la phase de poules pour bien commencer la compétition…

