Le FC Barcelone a deux grosses priorités pour le mercato

Au FC Barcelone, l’opération dégraissage se poursuit. Après avoir cédé Marc Guiu à Chelsea, avoir officialisé le départ de Marcos Alonso et ceux de João Cancelo et João Félix - avant de supprimer la publication - le Barça cherche à libérer de la masse salariale avec d’autres joueurs afin de redessiner l’effectif pour Hansi Flick, le nouveau manager catalan. Et en attendant, d’autres ventes et un nouveau levier financier, Deco, le directeur sportif, s’active sur le mercato.

Et comme le rapporte Sport, Le FC Barcelone assure que l’exercice 2023-24 se clôturera avec un bénéfice et que le club pourra opérer sur le marché des transferts. Une bonne nouvelle donc, puisque Deco a ciblé deux postes prioritaires : d’abord celui de milieu de terrain, où Amadou Onana, Mikel Merino et Joshua Kimmich ont été nommés comme priorités. Kimmich est le joueur que Flick apprécie le plus, car il le connaît bien pour l’avoir côtoyé au Bayern Munich, qui ne compte pas faire de prix au Barça pour le lâcher.

Le Barça rêve d’un grand ailier

Évalué entre 30 et 40 millions d’euros alors qu’il arrivera en fin de contrat en 2025, l’international allemand, ouvert à un départ, est ciblé par d’autres clubs étrangers. Ce qui n’arrange pas les affaires de Flick, alors qu’une potentielle venue d’Amadou Onana, cible préférée de Deco, est également compliquée, car les négociations avec Everton sont difficiles. L’autre grande priorité du mercato, c’est Nico Williams. Malgré plusieurs noms évoqués pour renforcer son attaque, le Barça a maintenant fait de l’ailier de l’Athletic Bilbao une cible plus que prioritaire.

Étincelant lors du Championnat d’Europe avec la Roja, l’ailier de 21 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 58 millions d’euros. La concurrence sera donc compliquée pour le Barça, mais le club catalan sait que l’attaquant espagnol serait ravi d’évoluer aux côtés de son grand ami, Lamine Yamal. Le mercato d’été est pour l’instant compliqué pour le FC Barcelone, qui espère rapidement débloquer des fonds pour convaincre les joueurs de venir.