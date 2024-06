Le FC Barcelone va activer un nouveau levier pour sauver son mercato

Activer un nouveau levier, c’est une expression que le FC Barcelone s’est approprié ces dernières années. Connaissant de très grosses difficultés financières, le club catalan n’avait pas hésité à vendre partiellement des actifs afin d’obtenir des revenus et pouvoir les investir sur le marché des transferts. Dans ce sens, le Barça avait notamment partiellement cédé ses droits de télévision (de Barça TV notamment) et de licence pour plusieurs années à venir. Une décision qui avait de quoi hypothéquer en partie son futur. Qu’importe, cela avait permis au club de recruter Jules Koundé, Robert Lewandowski et plus récemment de se faire prêter João Cancelo et João Felix.

Mais malgré plusieurs leviers économiques activés, la situation financière du FC Barcelone ne s’est pas vraiment amélioré. Le club a toujours de grosses difficultés et reste endetté. Et cela a forcément un impact direct sur le sportif. Récemment, alors qu’il devait finalement prolonger, Xavi avait été remercié par sa direction qui n’avait pas apprécié ses déclarations sur le manque de moyens du club. Désormais à la tête de l’équipe, l’entraîneur allemand Hansi Flick réclame aussi des recrues et des moyens pour renforcer un effectif avec de gros manques.

Le Barça a convaincu la Liga

Dans ce sens, selon les informations du Mundo Deportivo et de Sport, le FC Barcelone a décidé d’activer un nouveau levier économique pour récupérer de l’argent. Le club va encore vendre des parts de sa société Barça Vision. Le club va récupérer 40 millions d’euros dans cette vente qui compensera le non-paiement de la société Libero Football Finance qui avait acheté 10% de Barça Vision, mais qui n’a pas encore réglé le montant. Cette nouvelle vente va permettre au Barça d’améliorer ses comptes de la saison en cours. Et le club travaille sur d’autres accords qui rapporteront 60 millions d’euros en plus.

Et avec cette nouvelle entrée d’argent d’environ 100 millions d’euros au total, le Barça rentrerait dans les clous de la règle du 1:1 en Liga. Cette règle permettra au Barça de réinvestir dans le marché des transferts chaque euro gagné par une vente d’un joueur (et plusieurs pourraient partir). Preuve de la bonne avancée des négociations pour activer ce nouveau levier économique, la Liga a déjà accepté que le Barça retourne dans la règle du 1:1. Et en cas de retard au niveau de la vente, le club pourra toujours recruter des joueurs sans les enregistrer en Liga (comme cela avait été le cas pour Jules Koundé). Mais le Barça espère ne pas avoir besoin d’en arriver jusque-là.