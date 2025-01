MU : le BVB fonce sur Marcus Rashford

Marcus Rashford est plus que jamais mis de côté à Manchester United, où Ruben Amorim l’a régulièrement écarté depuis sa prise de fonctions. Poussé vers la sortie et prêt à relever un nouveau challenge, l’international anglais de 27 ans suscite de nombreux intérêts. Des clubs de Premier League, mais aussi l’AC Milan et la Juventus sont annoncés très intéressés. Mais ce n’est pas tout.

Selon The Athletic, le Borussia Dortmund a pris des renseignements sur la faisabilité de l’opération. Une option plausible, d’autant que le BVB a montré l’an dernier qu’il était capable de relancer des Anglais en situation d’échec, avec Jadon Sancho. Plus que jamais, le dossier Marcus Rashford va agiter ce mercato hivernal 2025.