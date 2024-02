PSG : la ville de Gonesse a proposé un terrain à Nasser al-Khelaïfi pour le futur stade

Après Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), la ville de Gonesse dans le Val-d’Oise a posé sa candidature. Alors que le Paris Saint-Germain, par la voix de son président Nasser al-Khelaïfi, a indiqué sa volonté de quitter le Parc des Princes, faute d’un accord avec la Mairie de Paris, des solutions alternatives pour le prochain stade du club de la capitale commencent à voir le jour. Dans cette optique, L’Equipe affirme ce jeudi que Gonesse a fait part de son intérêt pour accueillir le futur stade du PSG.

Le maire de la municipalité situé au nord de Paris a écrit au président du club parisien. «Gonesse possède 180 hectares de disponibles. Nous sommes desservis par trois autoroutes (A1, A3 et A104), proche de deux aéroports (Roissy et Le Bourget) et nous allons être raccordés au Grand Paris Express. Nous serons à 15-20 minutes de la gare Saint-Lazare», a indiqué en ce sens Claude Tibi, adjoint au maire en charge des finances, des commandes publiques et à la tête du groupe Agir pour Gonesse.