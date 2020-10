Chelsea : Frank Lampard encense Hakim Ziyech

Hakim Ziyech est l'une des grosses recrues du mercato de Chelsea. Déjà bouclée depuis l'hiver dernier, l'arrivée du Marocain chez les Blues a été retardée. Blessé depuis le début de saison, l'ancien de l'Ajax gratte petit à petit du temps de jeu, avec même une titularisation en Ligue des Champions contre Krasnodar. Dans la victoire 4 buts à 0 des siens en Russie, il a même réussi à marquer.

Et son entraîneur, Frank Lampard, a relevé son importance dans le jeu des Blues : « il peut trouver une passe et parfois la saison dernière, j'ai senti que cela nous manquait lorsque nous jouions contre des défenses à bloc bas. Nous avons vu un peu sa qualité et sa personnalité face à Krasnodar. L'idée de recevoir le ballon et de tourner, de faire face vers l'avant et de trouver cette passe avant que les équipes ne soient placées, c'est ce que je suis impatient de voir de Hakim ». Mais il a aussi loué ses qualités mentales : « j'ai discuté avec lui lorsque nous l'avons signé et j'ai été frappé par sa confiance. Il y a une confiance intérieure que j'aime. Nous avons besoin de joueurs avec confiance et personnalité qui croient qu'ils devraient être ici. C'est un rêve absolu de travailler avec ».