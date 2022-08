Azzedine Ounahi prolonge à Angers

Jusqu'alors méconnu du monde professionnel, le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi a rapidement pris une nouvelle dimension du côté de l'Angers SCO, qui l'a déniché libre de tout contrat après une saison à Avranches. Et après 35 matches toutes compétitions confondues en un peu plus d'une saison, le Lion de l'Atlas (7 sélections, 2 buts), déjà sous contrat avec les Scoïstes jusqu'en 2025, prolonge son bail d'une année supplémentaire à trois mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qu'il pourrait disputer sous le maillot du Royaume chérifien.

«L’international marocain poursuit l’aventure jusqu’en 2026. (...) Pouvant jouer milieu central, offensif ou défensif, il rejoint Angers SCO à l’été 2021 où il signe son premier contrat professionnel.C’est alors une nouvelle aventure qui commence pour démontrer encore plus ses qualités techniques, de dribbles et de passes. Pour sa première saison sous ses nouvelles couleurs, l’international marocain comptabilise 33 matchs et inscrit deux buts», peut-on lire dans le communiqué du club noir-et-blanc.