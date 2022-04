Ligue 2 : Anthony Rouault, l'autre crack de Toulouse

En 2022, Toulouse n'a d'yeux que pour Branco van den Boomen. Avec ses 12 buts et ses 17 passes décisives, le milieu de terrain néerlandais marche sur l'eau depuis un petit moment, guidant son club vers la remontée en Ligue 1. Il sera à nouveau attendu au tournant lors du choc ce samedi contre le Paris FC, dauphin relayé à 7 points avant le coup d'envoi. Autant dire qu'avec un tel matelas d'avance, il y a un double enjeux pour le Téfécé. En cas de victoire, la montée se rapprocherait de manière significative, en plus d'un troisième titre de champion de Ligue 2 après ceux de 1982 et 2003.

La fête promet d'être belle car le stadium Municipal est en passe de faire le plein. Plus de 28 000 personnes sont attendues, dont, selon nos informations, entre 60 et 70 recruteurs. Le succès toulousain n'a pas échappé aux autres clubs de premières divisions françaises et étrangères. Van den Boomen est d'ailleurs loin d'être le seul à être regardé de près. Depuis le début de la saison, d'autres éléments se distinguent en Haute-Garonne comme Nathan Ngoumou, appelé en équipe de France Espoirs, et surtout Anthony Rouault. Lui aussi formé au club, il est l'autre grande valeur montante de l'effectif.

Il a bluffé Montanier

À 20 ans et pour sa première saison professionnelle comme titulaire (21 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts et 1 passe décisive), le défenseur central se situe parmi les meilleurs à son poste en Ligue 2, bluffant même son entraîneur. Sur France Bleu Occitanie cette semaine, Philippe Montanier l'a même qualifié de meilleure surprise de la saison en compagnie de Nathan N'Goumou. «Anthony Rouault, c'est rare de voir des joueurs de l'école de foot arriver professionnels. Je n'avais jamais vu ça dans ma carrière ou peut-être à la Real Sociedad, car il y a une forte identité basque.»

Avec le Danois Rasmus Nicolaisen, ils forment la seconde charnière la plus solide du championnat (26 buts encaissés) et quand le natif de Villeneuve-sur-Lot est absent ça se voit. Sans Rouault, blessé au pied pendant deux mois et demi à l'automne, Toulouse n'a récolté que 14 points en dix rencontres avec 12 buts contre. Cette moyenne de 1,4 bondit à 2,45 sur les 20 rencontres (14 buts pris) de championnat disputées par le Pitchoun. On pourrait presque le qualifier de porte-bonheur de son équipe s'il n'avait pas perdu sur la pelouse de Caen début mars (4-1), son unique défaite de la saison pour le moment.

Des stats et une rigueur défensive qui parlent pour lui

Les statistiques (et à Toulouse, club spécialisé dans la data, c'est important) parlent pour lui comme ses qualités. Pas vraiment l'élément le plus physique de l'effectif, il compense par sa science du placement, un sens du timing et de l'anticipation, de l'agressivité dans les duels et un jeu de tête décisif dans les deux surfaces. Sa magnifique passe en profondeur pour Van den Boomen face à Auxerre (victoire 2-1) témoigne aussi de son très bon pied droit. De quoi attirer les regards. Comme nous vous le révélions il y a quelques semaines, le défenseur d'1m86 est particulièrement suivi.

C'est notamment le cas en Bundesliga et en Serie A. Udinese était même proche de formuler une offre dès l'hiver dernier. Le club italien peut se mordre les doigts car s'il revient à la charge cet été, le TFC demandera un prix bien plus élevé qu'initialement. La Ligue 1 n'est pas en reste. Deux équipes de la première moitié de tableau multiplient les rapports à son sujet. Il se dit même qu'il pourrait être de la prochaine liste de Sylvain Ripoll avec l'équipe de France Espoirs en juin.

Un départ très probable cet été

Mais avant de penser à tout cela, il y a un duel important à disputer contre le Paris FC à guichets fermés (une première depuis 2018) pouvant plier le championnat. «Cette ferveur on la connaît, elle va nous porter mais il ne faut pas trop y penser avant», a tempéré Montanier, qui prévient également ses joueurs dans la Dépêche du Midi. «C'est le match le plus difficile de la saison.» Le technicien toulousain, qui a profité de la trêve pour accorder quelques jours de repos à son effectif, comptera beaucoup sur Anthony Rouault. Sous contrat jusqu'en 2024, ce dernier a la possibilité d'offrir une belle fête à un public qui l'adore et une montée à son club formateur, avant de probablement s'envoler ailleurs.